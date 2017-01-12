На Кубани начался суд над сотрудниками колонии, забившими подростка

На Кубани, одиннадцатого января, начался суд над сотрудниками колонии, которые подозреваются в жестоком избиении несовершеннолетних заключенных. Об этом заявили в прокуратуре.

"Судят, в общей сложности, десять человек, в том числе, временно исполнявшего обязанности начальника исправительного учреждения Владислава Иванова. В зависимости от роли каждого, они обвиняются в причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть Виталия Попа, а также в превышении и злоупотребления должностными полномочиями", - идет речь в сообщении.

Напомним, что происшествие случилось в ночь на 25 ноября 2015 года. Тогда исполняющий обязанности начальника Белореченской колонии приказал провести профилактические методы для новых семерых парней. После этого ребят избили. В результате шестнадцатилетний парень скончался через несколько дней в лечебном заведении.

Отметим, что фигуранты дела частично признали свою вину.