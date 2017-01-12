СМИ: следствие исключило версию теракта на борту Ту-154

Взрывотехники исключили версию теракта на борту Ту-154, разбившегося в Сочи, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на собственный источник.

Издание отмечает, что сразу после крушения лайнера военные следователи назначили ряд экспертиз обломков фюзеляжа Ту-154, останков пассажиров и их личных вещей, а также груза, который перевозил самолет. В багажных отсеках находились медикаменты и реквизит Ансамбля песни и пляски имени Александрова.

По данным газеты, экспертизы проводили сотрудники НИИ ФСБ. Взрывотехники должны были оценить повреждения поднятых из воды деталей самолета: взрывная волна от бомбы должна была оставить "характерные разрывы с загнутыми наружу краями".

Кроме того, специалистов интересовали сквозные отверстия в конструкциях. Предполагалось, что они могли образоваться не только от удара о воду, но и от "воздействия осколков бомбы или сработавшей возле самолета ракеты".

"Летящая на скорости около 2000 м/с шрапнель, как пояснил близкий к следствию источник, "вырубает" в алюминиевой обшивке аккуратные, словно вырезанные лобзиком, дырки. Падение же самолета происходит при скоростях на порядок ниже, поэтому вокруг пробоины в этом случае обязательно появится и хорошо различимая деформация металла", — пишет газета.

В результате экспертизы не выявили ни одного фактора, который мог свидетельствовать о теракте или обстреле с земли, отмечает "Коммерсант". Теперь следствие проверяет другую версию — о возможной ошибке экипажа самолета.

Ту-154, вылетевший в Сирию из Москвы, потерпел крушение в Черном море 25 декабря. На борту лайнера находились 92 человека, в том числе 64 артиста ансамбля Александрова, девять сотрудников российских телеканалов, а также глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка (Доктор Лиза).