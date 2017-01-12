ОСАГО дополнят возмещением за некачественный ремонт

Закон об ОСАГО ко второму чтению может получить важную поправку, сообщает газета "Известия". Если изменения будут приняты, страховщики будут платить более серьезные штрафы автовладельцам, если ремонт машины был произведен некачественно.

Согласно правилам страхования, в случае повреждения транспортного средства, автовладелец может выбрать денежную компенсацию или ремонт в сервисном центре. Если страхователь выбирает последнее, он имеет право требовать со страховой компании оплатить штраф за некачественный ремонт, предоставив необходимые документы. Сумма штрафа составляет 30-60 рублей за каждый день, когда машина стояла в сервисном центре.

По новым правилам на ремонт автомобиля будет отведено 35 суток, а в случае, если ремонт выполнен ненадлежащим образом, страховые компании должны будут платить по 600 рублей за каждый день, когда машина находилась в сервисе. Кроме того, страховая компания должна будет переделать ремонт за свой счет. Аналогичное правило уже действует для страховок КАСКО.

Идею внести такую поправку предложили правозащитники и автолюбители. Страховщикам, в свою очередь, эта инициатива не нравится.