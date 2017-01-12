«Краснодар Водоканал» повышает эффективность работы насосных станций

В рамках мероприятий по обеспечению надежного и бесперебойного водоснабжения, специалисты «Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») выполнили замену участка трубопровода на водопроводной насосной станции (ВНС) по ул. Ленина.

«Трубопровод насосной станции, обеспечивающей водоснабжение многоквартирных жилых домов по улицам: Гимназическая, Ленина и Седина, а также городского роддома № 1, заменен на новый пластиковый со сроком эксплуатации не менее 50 лет, - говорит заместитель главного инженера ООО «Краснодар Водоканал» Станислав Гераськов, - Кроме того, с целью обеспечения надежной и эффективной работы объекта, специалисты Водоканала обновили запорную арматуру ВНС, которая влияет на объем подачи воды в сети и регулирование ее общего потока».

Работы были выполнены максимально оперативно, в течение 6 часов.