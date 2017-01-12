«Краснодар Водоканал» заменит водопровод на ул. Промышленной

В рамках выполнения инвестиционной программы, «Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») продолжает работы по замене водопроводных сетей по адресу: ул. Промышленной, 21. Мероприятия позволят улучшить качество воды и нормализовать в целом водоснабжение 4-х пятиэтажных домов, расположенных на данной улице.

В целях улучшения качества воды, специалистами предприятия будет произведена замена старого стального водопровода диаметром 160 мм протяженностью 80 м на новый пластиковый.

В связи с большим количеством подземных коммуникаций, находящихся по данному адресу, часть работ специалисты выполнят открытым способом, то есть вручную, чтобы предотвратить возможность их повреждения. Остальная часть работ будет выполнена методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ), позволяющего осуществлять прокладку сетей под землей без разрытия траншей и повреждения инфраструктуры.