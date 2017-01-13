Скоро в продаже билеты на «ФОРМУЛУ-1»

Продажа билетов на Гран-при России "Формулы-1" начнется 19 января. Королевские гонки пройдут в Сочи с 27 по 30 апреля. Значимое спортивное событие российский курорт примет уже в четвертый раз.

- Поклонники автоспорта и ярких развлекательных событий смогут приобрести билеты на четыре, три и два дня. Новой опцией станет возможность купить билет на один день - 28 апреля (пятница). Будут доступны детские и семейные билеты, а также билеты для малоподвижных групп населения, - сообщают организаторы сочинского этапа гран-при «Формулы-1»

В период ранних продаж - с 19 января по 20 февраля 2017 года - будет действовать 10-процентная скидка.

Ирина СИЗОВА