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Скоро в продаже билеты на «ФОРМУЛУ-1»

Пятница, 13 января 2017 12:59
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Скоро в продаже билеты на «ФОРМУЛУ-1»

Продажа билетов на Гран-при России "Формулы-1" начнется 19 января. Королевские гонки пройдут в Сочи с 27 по 30 апреля. Значимое спортивное событие российский курорт примет уже в четвертый раз.

- Поклонники автоспорта и ярких развлекательных событий смогут приобрести билеты на четыре, три и два дня. Новой опцией станет возможность купить билет на один день - 28 апреля (пятница). Будут доступны детские и семейные билеты, а также билеты для малоподвижных групп населения, - сообщают организаторы сочинского этапа гран-при «Формулы-1»

В период ранних продаж - с 19 января по 20 февраля 2017 года - будет действовать 10-процентная скидка.

 

Ирина СИЗОВА

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