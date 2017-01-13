Заместитель руководителя следственного управления по краю проведет прием граждан в городе Абинске

Во вторник, 17 января 2017 года, с 11.00 до 13.00 заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю Сергей Солнцев проведет личный прием граждан в гор. Абинске по вопросам, относящимся к компетенции следственных органов Следственного комитета РФ.

Прием граждан будет осуществляться по месту дислокации следственного отдела по Абинскому району (г. Абинск, ул. Советов, 128 «а»).

Записаться на прием можно непосредственно в следственном отделе по Абинскому району по телефону: 8 (861-50) 4-14-01.

Гражданам, обратившимся на прием, при себе иметь документ, удостоверяющий личность.