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Заместитель руководителя следственного управления по краю проведет прием граждан в городе Абинске

Пятница, 13 января 2017 13:00
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Во вторник, 17 января 2017 года, с 11.00 до 13.00 заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю Сергей Солнцев проведет личный прием граждан в гор. Абинске по вопросам, относящимся к компетенции следственных органов Следственного комитета РФ.

Прием граждан будет осуществляться по месту дислокации следственного отдела по Абинскому району (г. Абинск, ул. Советов, 128 «а»).

Записаться на прием можно непосредственно в следственном отделе по Абинскому району по телефону: 8 (861-50) 4-14-01.

Гражданам, обратившимся на прием, при себе иметь документ, удостоверяющий личность.

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