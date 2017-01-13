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В Сочи врачи китайского центра лечили людей неизвестными препаратами

Пятница, 13 января 2017 13:03
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Во время проверки выяснилось, что в Сочи в ООО «Центр китайской медицины «Цветок долголетия» пациентов лечат препаратами неизвестного происхождения. Здесь же работали иностранцы, не имеющие допуск к осуществлению медицинской деятельности на территории РФ.
Кроме того, у руководства центра (генерального директора, исполнительного директора и заместителя руководителя) отсутствовали документы, подтверждающие наличие высшего медицинского образования, сообщает пресс-служба Росздравнадзора.
Сеансы массажа и иглорефлексотерапии пациентам проводили граждане Китая, не имеющие документов на осуществление подобной деятельности. Также в учреждении были зафиксированы факты изготовления и продажи лекарственных препаратов неизвестного происхождения: в помещениях обнаружены дозированные фасовочные пакеты с растительным сырьем без маркировки и около 150 емкостей с растительным сырьем.
Как удалось выяснить проверяющим, врачи медучреждения назначали комбинацию самостоятельно расфасованных лекарственных трав пациентам, десятидневный курс «траволечения» которым обходился почти в 20 тысяч рублей.
Незаконная медицинская деятельность иностранных специалистов прекращена, ООО «Центр китайской медицины «Цветок долголетия» оштрафовано на 240 тысяч рублей.

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