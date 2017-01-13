В Сочи жителям сгоревшего дома предоставят муниципальное жилье

В Сочи местная администрация жильцов сгоревшего многоквартирного дома на некоторое время разместила в одном из туристических комплексов города. Пожар произошел в ночь с 9 на 10 января текущего года.

Сергей Бражников, возглавляющий Лазаревскую районную администрацию, лично принимал участие в размещении людей к комплексе «АндреаНова» и проверял качество предоставленных номеров.

Для того, чтобы погорельцы ощущали себя максимально комфортно, к теплу и электричеству подключили целый корпус, который на время холодов был законсервирован. Также организовано трёхразовое питание, которое полностью оплачивается за счет туристического комплекса. В корпусе оборудован пункт медицинской помощи, в него уже завезли все необходимые медикаменты.

Погорельцы будут проживать в пансионате на протяжении двух недель. За это время местные власти должны подобрать людям съемные квартиры и комнаты в Лазаревском районе, это всё будет происходить за счет городского бюджета.