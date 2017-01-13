В Крыму заступил на боевое дежурство полк, вооруженный С-400 «Триумф»

Зенитный ракетный полк Южного военного округа (ЮВО), вооруженный системой С-400 "Триумф", заступил на боевое дежурство в Крыму, сообщила пресс-служба ЮВО.

"Вооружение гвардейского зенитного ракетного Севастопольско-Феодосийского полка было пополнено современной системой ПВО С-400 "Триумф" в 2016 году. Личный состав полка успешно прошел переобучение и в августе прошлого года в рамках СКШУ "Кавказ-2016" состоялись тренировочные пуски ракет", — говорится в сообщении.

С-400 "Триумф" — российская зенитно-ракетная система большой и средней дальности. Она может вести огонь одновременно по 36 целям с наведением на них до 72 ракет. "Триумф" обнаруживает цели на дальности до 600 километров. Ракеты запускаются вертикально, обстрел целей установка может вести по всем направлениям. С-400 также может использовать разные типы ракет для поражения разных целей. "Триумф" обеспечивает защиту от крылатых ракет, баллистических ракет, вертолетов, самолетов на высоте от нескольких метров до десятков километров.