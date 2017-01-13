На Кубани 18-летний парень вербовал террористов «ВКонтакте»

В Краснодарском крае в январе сотрудники УФСБ возбудили уголовное дело о публичных призывах к террористической деятельности, в которых заподозрили 18-летнего парня.

По данным ведомства, молодой человек администрировал в соцсети «Вконтакте» группу террористической направленности. Установлено, что парень систематически размещал в ней материалы террористической направленности, оправдывающие деятельность международных террористических организаций «Имарат Кавказ» и «Исламское государство» (организации запрещены на территории РФ), сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

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