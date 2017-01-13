Россия и Китай договорились о совместных мерах против системы ПРО США

Россия и Китай договорились о принятии совместных мер, направленных против развертывания на Корейском полуострове американской системы ПРО THAAD. Об этом со ссылкой на заявление, распространенное после шестых российско-китайских консультаций по безопасности в Северо-Восточной Азии, ​сообщило агентство «Синьхуа».

Москва и Пекин планируют разработку совместных контрмер, направленных на защиту интересов России и Китая в регионе. Обе стороны призвали США и Южную Корею остановить развертывание системы ПРО в интересах сохранения стратегического баланса сил на Дальнем Востоке.

В июле 2016 года Вашингтон и Сеул договорились о размещении американской системы ПРО THAAD на территории Южной Кореи. THAAD рассчитана на перехват баллистических и иных ракет на больших высотах.

Россия и Китай договорились о принятии совместных мер, направленных против развертывания на Корейском полуострове американской системы ПРО THAAD. Об этом со ссылкой на заявление, распространенное после шестых российско-китайских консультаций по безопасности в Северо-Восточной Азии, ​сообщило агентство «Синьхуа».

Москва и Пекин планируют разработку совместных контрмер, направленных на защиту интересов России и Китая в регионе. Обе стороны призвали США и Южную Корею остановить развертывание системы ПРО в интересах сохранения стратегического баланса сил на Дальнем Востоке.

В июле 2016 года Вашингтон и Сеул договорились о размещении американской системы ПРО THAAD на территории Южной Кореи. THAAD рассчитана на перехват баллистических и иных ракет на больших высотах.