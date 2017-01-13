Специальных проектов СМИ в России становится больше

В Краснодаре появился новый авторский сетевой ресурс – texnograf.ru. Издание зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21 декабря 2016 года.

Особенностью сетевого ресурса «TEXNOGRAF.RU» является публикация авторских информационных и рекламных материалов. Одной из главных задач ресурса является внедрение? Уникальных технологий в области использования природных и информационных ресурсов в повседневной жизни человека.

Энергосберегающие технологии это не есть что-то невозможное, недосягаемое и дорогое. Такое оборудование, техника, услуги и товары уже существуют и готовы «к применению» - вот об этом мы и будем писать.

Представленные на texnograf.ru технические решения, разработки, товары и услуги отличаются высокой технологичностью, надежностью и безопасностью, защищенностью, простотой обслуживания, отличными ресурсосберегающими и экологическими показателями. При этом все предложения доступны и для рядового потребителя, и для успешного развития малого, среднего бизнеса, ЖКХ и иных структур.

Информационная справка.

Стартовой площадкой для развития и создания самостоятельного сетевого ресурса TEXNOGRAF стала авторская рубрика краевой газеты «Экомонитор», созданная в 2013 году, популяризующая эффективные ресурсосберегающие и экологические инициативы предприятий края. Первыми участниками проекта стали ОАО «Краснодарский завод металлоконструкций», «Центр энергосбережения и новых технологий» (Министерство промышленности и энергетики КК), Министерство природных ресурсов Краснодарского края, «Союз отходопереработчиков Краснодарского края», ФГБУ "Государственный природный заповедник "Утриш" и другие.

В 2014 году проект расширил рамки - появились «Технограф» и раздел на информационно-новостном портале газеты «Кубань сегодня», присоединились новые участники: «Крайжилкомресурс», «Газпром газомоторное топливо», БПЦ Инжиниринг, Samsung, Cisco, «АгроКомплекс», «НСИА», «Кубанский модульный дом», ГКУ КК "Агентство по управлению объектами топливно-энергетического комплекса" Министерство ТЭК и ЖКХ Краснодарского края, «ГУК Краснодар», ОАО «НИПИГАЗ» (СИБУР), ЗАО «ПИ НЕФТЕПРОЕКТ», ООО «РМНТК Термические системы», Улыбнись чистому городу - ОАО «Мусороуборочная компания», «Кубань-ТБО», МУЦ АНО ДПО "МУЦ "Краснодарский", Управление Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея, КК ЭОО "Экологическое содружество".

ТЕХНОГРАФ (представляемый и как рубрика газеты «Кубань сегодня», и как авторский проект), стал участником 5 конкурсов для СМИ и журналистов:

* «Основа роста - 2014», Москва;

* «Лидер энергоэффективности Кубани», Краснодар;

* «Лучшие экотехнологии Кубани – 2014», Краснодар;

* «Экостиль-2014» , Санкт-Петербург;

* Первого Всероссийского конкурса «МедиаТЭК», Москва. Людмила ГЛАДИЛИНА, «Технограф»©