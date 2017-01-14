ФСК ЕЭС работает над повышением экологичности подстанций в Карачаево-Черкесской Республике

ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») на подстанции 330 кВ «Черкесск» установила новую аккумуляторную батарею. Специалисты утилизировали устаревшее оборудование, содержащее 1,9 тонн электролита – водного раствора серной кислоты.

Данное вещество – стойкий органический загрязнитель, который относится к первому классу опасности.

В прошлом веке на подстанциях высокого класса напряжения использовались обслуживаемые аккумуляторные батареи. Для нормальной работы оборудования энергетики проводили диагностику плотности электролита раз в три месяца в лабораторных условиях. Малообслуживаемая аккумуляторная батарея нового поколения, которую необходимо диагностировать один раз в год, минимизирует загрязнение окружающей среды. В ФСК замена подобного оборудования на современное – одно из приоритетных мероприятий природоохранной деятельности.

Аккумуляторные батареи обеспечивают работу устройств релейной защиты и автоматики подстанций в нештатных ситуациях. Утилизацию устаревшего оборудования провело специализированное предприятие, имеющее лицензию на работы по обращению с опасными отходами. По результатам работ компании предоставлен акт об обезвреживании отходов.

Подстанция 330 кВ «Черкесск» мощностью 250 МВА введена в эксплуатацию в 1979 году. Она обеспечивает электроснабжение промышленных потребителей Карачаево-Черкесской Республики, в том числе «Кавказцемент» – крупнейший производитель цемента на Северном Кавказе, «ДерВейс» – изготовитель автомобилей и Черкесский завод НВА – производитель автоматических выключателей.