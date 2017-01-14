Проект для роста

Утверждена программа Российского инвестиционного форума в Сочи. Проходить он будет 27- 28 февраля 2017 года в главном экспозиционном центре Олимпийского парка, заявки на участие сейчас приходят из разных уголков страны. На пленарном заседании ожидается выступление премьер-министра России Дмитрия Медведева с анализом современной экономической ситуации.

Инвестиционные форумы проходят в Сочи уже 15 лет. Каждый из них становится важным событием деловой жизни России, здесь обсуждаются варианты перспективных финансовых решений, демонстрируются новейшие экономические проекты. Оператором форума является фонд "Росконгресс", по прогнозам его экспертов в этом году в Сочи прибудет более четырех тысяч политических лидеров, руководителей крупных корпораций, бизнесменов и гостей из 40 государств мира

На форуме "Сочи-2017" состоится 27 массовых мероприятий - деловых встреч, дискуссий, заседаний за круглым столом. Согласно программе, обсуждение будет концентрироваться вокруг трех главных тем - "Формирование региональной политики", "Повышение эффективности работы бизнеса", "Проекты для жизни". Наверняка многие из рекомендаций участников форума обернутся затем новыми законодательными инициативами, правительственными решениями, влияющими на коммерческую сферу.

Важной составной частью форума станет ярмарка инвестиционных проектов. В случае реализации каждый из них сможет обернуться новой точкой роста российской экономики. Сейчас завершается строительство мостового перехода через Керченский пролив, поэтому на стендах Краснодарского края будут демонстрироваться проекты подводящих к нему транспортных артерий, инженерных коммуникаций, новых электролиний, предприятий индустриального парка близ порта "Тамань". Новый газопровод протянулся с территории Кубани на Крымский полуостров, это потребовало разработки программ строительства двух тепловых электростанций близ Севастополя и Симферополя. Город Ростов-на-Дону готовится к проведению Чемпионата мира по футболу 2018 года, здесь будут возводиться транспортные коммуникации и объекты инженерной инфраструктуры на большой территории, от аэропорта "Платов" близ станицы Грушевской до стадиона "Ростов Арена" на левом берегу Дона. С большим нетерпением ждут инвесторы новых проектов электростанции на солнечных батареях в Кисловодске, вертолетного кластера в Батайске, кубанской автомобильной трассы "Хадыженск - Шаумяновский перевал - Туапсе", крупного торгового центра "Мега" в Адыгее.

Ожидают гостей и два новых направления экономической деятельности в России. Во-первых, впервые будут представлены инвестиционные программы для предприятий, оказавшихся в предбанкротном состоянии, они разрабатываются во многих регионах. Во-вторых, готовятся к показу проекты так называемой "Зеленой экономики России", связанные с производством чистых продуктов питания, использованием альтернативных источников энергии, массовым применением электромобилей.

- В этом году на Российском инвестиционном форуме не будет проектов, оторванных от реальной жизни, и это позволит сделать его работу более эффективной, - подчеркнул недавно в своем интервью вице-премьер России Дмитрий Козак.

Именно такой отрадный факт заставляет сейчас собираться в Сочи очень многих деловых и перспективных людей нашей страны.

Ирина СИЗОВА