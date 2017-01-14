Здесь зажигают звезды

СОЧИНСКОМУ ЦЕНТРУ ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ ИСПОЛНЯЕТСЯ 80 ЛЕТ. ЮБИЛЕЙНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЙДУТ В МАЕ 2017 ГОДА

Сочинский Центр внешкольной работы! Стоит произнести название этого образовательного учреждения, и у большинства жителей Сочи сразу радостно светлеют лица. Конечно, мы отлично знаем об этом Центре! В детстве там занимались! Потом детей записывали в различные кружки, а сейчас внуков на занятия водим! Да без этого Центра уже и немыслима история нашего города...

Сочинский Центр внешкольной работы был создан в мае 1937 года. Назывался он тогда Дворцом пионеров. В доме культуры "Коммунальник" были выделены три комнаты, куда педагоги начали приглашать юных сочинцев. В самом начале существовало семь кружков - авиамодельный, балетный, рисования, фото, юный техник, духовой оркестр и очень популярный в те годы ансамбль баянистов. Занималось 60 ребятишек, и каждому находилось дело по душе. В 1963 году Центр внешкольной работы был переведен в отдельное здание, на знаменитую виллу "Вера" в прекрасном сосновом парке. С каждым годом все больше и больше становилось здесь различных кружков, студий, секций, клубов и творческих объединений, сейчас в Сочинском Центре внешкольной работы занимается более 2700 воспитанников.

Непросто сейчас даже перечислить названия всех детских объединений, существовавших в разные годы в Центре внешкольной работы. Жизнь менялась, у ребят появлялись новые интересы, уходили в прошлое одни увлечения, на смену им приходили другие. На виллу "Вера" спешили юные музыканты и певцы, любители цирка и бальных танцев, начинающие боксеры и борцы, шахматисты, гимнасты, радиотехники, создатели планеров, моделей самолетов и кораблей, знатоки компьютерной техники, мастера кройки и шитья, туристы, парусники, ценители театрального искусства и так далее. При этом педагоги всегда помогали ребятам выбирать не только будущую профессию, но и верную дорогу в жизни.

Важнейшее направление деятельности Центра внешкольной работы всегда было связано с патриотическим воспитанием юношества. В разные годы действовали кружки "Юный летчик", "Юный моряк", "Горный стрелок", "Гренадер", сейчас создан детский клуб "Патриоты России". Настоящую школу мужества проходят здесь мальчишки, выбирающие для себя профессии, связанные с защитой нашей великой Родины!

Более 37 лет тому назад в Центре внешкольной работы появилось творческое объединение "Репортер". Завидное творческое долголетие! Здесь занимаются юные сочинцы, мечтающие стать журналистками. Многие из них сейчас уже работают в редакциях ведущих газет и телевизионных компаний России, и всегда со словами особой благодарности вспоминают о занятиях, на которых учились писать первые в жизни репортажи и статьи.

Ну и несколько слов о самых известных наших воспитанниках. Мужественный военный моряк Андрей Звягинцев, получивший звание Героя Российской Федерации за спасательную операцию на подводной лодке "Курск" посещал когда-то занятия в судомодельном кружке. Депутат Государственной Думы России Константин Затулин обучался рисованию в художественной студии. Олимпийская чемпионка "Рио-2016" Елена Веснина ходила в кружок "Кройки и шитья". Главный редактор утреннего вещания Первого канала Кирилл Рыбак начинал свой журналистский путь в творческом объединении "Репортер". И даже популярный комедийный актер Михаил Галустян целый год ходил в Сочинский Центр внешкольной работы на занятия по дзюдо.

В мае 2017 года Сочинскому Центру внешкольной работы исполнится 80 лет. Наверняка этот юбилей станет настоящим праздником для многих тысяч наших выпускников, живущих сейчас в самых разных городах и странах, занимающихся самыми разнообразными делами. И все они, конечно, с большой радостью вспомнят об образовательном учреждении, которое помогло сделать их детство ярким, а юность провести с большой пользой. Всех поздравляю с нашим общим юбилеем...

Лариса ПАПАНТОНИО, директор Сочинского Центра внешкольной работы.