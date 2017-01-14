На газификацию населенных пунктов в Краснодарском крае выделят 240 млн рублей

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в ходе рабочей встречи с председателем правления компании ПАО «Газпром» сказал, что Краснодарский край сегодня находится в лидерах страны по уровню газификации. Кубанский показатель превысил 85% при среднероссийском — 66,2%. В 2016 году объем работ по газоснабжению увеличился более чем в 10 раз по сравнению с 2015 годом, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодарского края.

Реализацию соглашения Краснодарского края и ПАО «Газпром» о газификации региона обсудили Вениамин Кондратьев и председатель правления компании Алексей Миллер в ходе рабочей встречи в Москве.

Губернатор отметил, что во многом благодаря плодотворному сотрудничеству с компанией, Краснодарский край сегодня находится в лидерах страны по уровню газификации. Данный показатель превысил 85% при среднероссийском — 66,2%.

В прошлом году объем выполненных работ по организации газоснабжения жителей региона вырос более чем в 10 раз по сравнению с 2015 годом. Всего в 2016 году к системам газоснабжения подключены порядка 30 тысяч квартир и домовладений края, были построены и введены в эксплуатацию 22 газопровода. Это города Геленджик и Анапа, Ленинградский, Каневской, Новопокровский, Кореновский, Брюховецкий и другие районы.