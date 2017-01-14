Дом кубанской журналистики откроют в Краснодаре

— Это будет Дом журналистики, в этом здании мы сможем создать музей краевой журналистики, здесь же смогут размещаться редакции СМИ региона. Это будет площадка, где вы сможете проводить встречи, обсуждать текущее положение дел в отрасли, обмениваться мнениями, — заявил 13 января губернатор Кубани Вениамин Кондратьев на встрече с журналистами.

В музее, который планируется создать, в том числе, представят экспонаты выставки «История кубанской журналистики», которая сейчас проходит в музее им Ф. А. Коваленко. Это подлинные номера первых кубанских газет, а также уникальные фотографии и видеотехника из частных коллекций.

Ранее «Югополис» сообщал, что в Краснодарском крае зафиксирован переизбыток журналистов — на одну вакансию сотрудника СМИ приходится около 10 резюме.