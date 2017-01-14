На Кубани семь депутатов лишились постов, скрыв свои доходы

В Кавказском районе по инициативе прокурора досрочно прекращены полномочия семи депутатов, предоставивших недостоверные сведения о доходах.
Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, во время проверки было установлено, что депутаты Кропоткинского городского, Кавказского и Казанского сельского поселений представили недостоверные сведения о своих доходах за 2015 год на сумму более 50 миллионов рублей.
По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования решениями Советов указанных поселений полномочия 7 депутатов, проигнорировавших требования антикоррупционного законодательства, прекращены досрочно.
На Кубани семь депутатов лишились постов, скрыв свои доходыСуббота, 14 января 2017 03:34
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В Кавказском районе по инициативе прокурора досрочно прекращены полномочия семи депутатов, предоставивших недостоверные сведения о доходах.
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