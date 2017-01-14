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Первышов впервые примет российско-германский форум

Суббота, 14 января 2017 03:35
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На Кубани ожидают визитов чрезвычайных и полномочных послов Германии и России, дипломатических представителей других стран, международной ассоциация «Породненные города».
Краснодарский Форум станет ключевым для шатких российско-германских отношений в 2017 году.
Предстоит разработать рабочую программу по двум направлениям: для молодежной и официальной делегаций. Общая численность которых по прогнозам специалистов превысит 600 человек.
На совещании в краснодарской мэрии обсудили тематику предстоящих рабочих встреч и круглых столов.

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