Захарова рассказала о попытке вербовки российского дипломата в США

Захарова рассказала, что для лечения Примакова нужно было лекарство, которое продавалось в США. Для этого одному из дипломатов поручили купить медицинский препарат, и из России были переведены порядка десяти тысяч долларов, которые собрали друзья и семья Примакова.

Захарова также подчеркнула, что все формальности были соблюдены, все справки и рецепты были выписаны. В тот момент, когда дипломат пришел в аптеку, к нему подошли сотрудники американских спецслужб, сопроводили в подвал магазина, где не работала сотовая связь, и в течение часа разговаривали с ним.

То, о чем они с ним говорили, больше было похоже на попытку вербовки, нежели на какой-то адекватный разговор.

Мария Захарова

официальный представитель МИД РФ

Она рассказала, что дипломата пытались «запугивать», обвиняя в незаконном обороте медикаментами. В результате препарат у сотрудника изъяли, и деньги за него не вернули, отметила Захарова.

Представитель МИД также рассказала, что госсекретарь США Джон Керри назвал ситуацию недопустимой, и американское внешнеполитическое ведомство «сделали все возможное, чтобы этот препарат был доставлен» в Россию.

«К сожалению, ушло много времени. Время было упущено», — подчеркнула Захарова.

Несмотря на вмешательство Керри в ситуацию позже российскому дипломату пришло предписание покинуть США.