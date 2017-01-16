Трамп назвал НАТО «устаревшей» организацией

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что НАТО является «устаревшей» организацией. Об этом, как сообщает Reuters, он сказал в интервью британской газете The Times.

Она устаревшая, так как не заботилась о терроризме.

Дональд Трамп

избранный президент США

Он также отметил, что многие страны-члены НАТО «не платят» то, что они «должны платить». Лишь пять стран из альянса делают это. По мнению Трампа «это немного».

Во время избирательной компании Дональд Трамп неоднократно критиковал союзников США по НАТО. Он заявлял, что они не исполняют свои финансовые обязательства.

«Мы их защищаем, оказываем военную поддержку и так далее, а они обворовывают Соединенные Штаты. И что делаем мы? Ничего», — заявлял Трамп в апреле на выступлении перед избирателями в штате Висконсин.

Он отмечал, что страны-члены НАТО должны выплатить все, что «не доплатили раньше». В противном случае «пусть убираются», говорил избранный президент. По его словам, если НАТО «развалится», то «пусть развалится».