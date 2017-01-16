Краснодарский филиал Россельхозбанка в 2016 году увеличил объем вкладов физических лиц

За 2016 год Краснодарский филиал Россельхозбанка выдал жителям региона свыше 13 тыс. кредитов на общую сумму более 3,4 млрд рублей, что на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Общий кредитный портфель физических лиц филиала превысил 8,6 млрд рублей. По состоянию на 1 января 2017 года общее количество заемщиков филиала – физических лиц превысило 60 тысяч. К числу наиболее популярных займов Банка относятся потребительский кредит на любые цели, а также все виды пенсионных кредитов.

Филиал продолжает демонстрировать высокую положительную динамику показателя привлеченных средств населения. Так, на 1 января 2017 года сумма вкладов, открытых в Краснодарском региональном филиале Банка, превысила 18,2 млрд рублей, увеличившись в течение прошлого года более чем на 3 млрд рублей, объем остатков на текущих счетах достиг 1,7 млрд рублей. Высоким спросом у жителей региона пользуется вклад «Пенсионный плюс». В 2016 году клиенты, получающие пенсию, открыли более 5 тысяч счетов по данному банковскому продукту, а также оформили свыше 9 тысяч пенсионных карт.

«Увеличение количества частных клиентов филиала обусловлено преимуществами предложений Банка, в том числе конкурентоспособными процентными ставками, – отметила заместитель директора Краснодарского филиала Россельхозбанка Наталья Логвинская. – На сегодняшний день на обслуживании в Краснодарском региональном филиале Банка находятся свыше 248 тыс. частных клиентов. В наступившем году мы продолжаем работу по направлению розничного бизнеса, чему способствует также принятие с начала этого года более выгодных для клиентов процентных ставок».