Федеральный закон о Следственном комитете Российской Федерации

15 января 2011 года вступил в силу Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации», в соответствии с которым образован Следственный комитет Российской Федерации, самостоятельный федеральный государственный орган, осуществляющий в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия в сфере уголовного судопроизводства. Руководство деятельностью Следственного комитета Российской Федерации осуществляет Президент Российской Федерации.

В структуру Следственного комитета Российской Федерации входит Южное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации, одним из отделов которого является Краснодарский следственный отдел на транспорте.

За 2016 год следователями Краснодарского следственного отдела на транспорте рассмотрено более 420 сообщении о преступлениях, возбуждено 97 уголовных дел, из них 41 – по сообщениям о преступлениях коррупционной направленности. Окончено расследование с направлением в суд 67 уголовных дел.

Особое внимание в отделе уделяется рассмотрению обращений граждан, защите прав и свобод детей и несовершеннолетних. Организованы выездные личные приемы граждан в районы обслуживаемой территории, график приема граждан размещен на официальном сайте Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации http://yusut.sledcom.ru/references/schedule/item/873713/.

Помощник руководителя Краснодарского СОТ

Южного СУТ СК России Д.В. Росляков