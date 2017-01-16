Крещение Господне - один из главных христианских праздников, который отмечается каждый год 19 января. История праздника Крещения уходит в далёкие времена. Иисусу Христосу было около тридцати лет, когда он пришёл из Назарета в Вифавар, где находилась река Иордан. Там его встретил Иоанн, которого появление Иисуса сильно удивило. Но Христос попросил крестить его, чтобы избавиться от всех мирских грехов и очистить душу.

Он зашёл в воды Иордана, и пророк Иоанн предтеча произвёл обряд крещения. И в этот же миг с небес спустился сам Дух Божий, принявший обличье голубя. Он произнёс фразу: «Сей есть сын мой возлюбленный, в котором моё благословение».

После крещения, согласно евангельским рассказам, Иисус удалился в пустыню, чтобы молиться и готовиться к тому, что ему предназначалось выполнить в земном мире. Он 40 дней очищался и ничего не ел, чтобы дьявол не завладел его душой. Таким образом, была засвидетельствована миссия Иисуса.

Крещение Господне — двунадесятый праздник. Двунадесятыми называются праздники, которые догматически тесно связаны с событиями земной жизни Господа Иисуса Христа и Богородицы и делятся на Господские (посвященные Господу Иисусу Христу) и Богородичные (посвященные Божией Матери). Крещение Господне — Господский праздник.

Праздник Крещения называется также Богоявлением, так как в этот день миру впервые явилась Пресвятая Троица — Бог Отец провозгласил о Сыне с небес, Сын принял Крещение в водах реки Иордан, и Дух Святой сошел на Сына в виде голубя.

Этот день называют еще днем Просвещения и праздником Светов — от древнего обычая совершать накануне его (в Навечерие) крещение оглашенных, которое является, в сущности, духовным просвещением.

В этот день Христос даровал падшему в грехе человеку возможность получить благодать Духа Святого после обряда Крещения. С тех пор крестившиеся получают прощение грехов и возрождаются для новой, духовной жизни.

Но также важной датой является и Сочельник – 18 января, именно вечером этого дня начинаются приготовления. Период с Рождества Христова и до Крещения называется Святками. Считается, что для того чтобы подготовиться к такому важному празднику и очиститься от всех грехов, нужно в Сочельник очистить своё тело. И именно поэтому 18 января, то есть в Сочельник все православные люди соблюдают пост. Вечером в Сочельник во всех церквях начинается богослужение. После службы происходит освящение воды. Затем священнослужители отправляются к естественным водоёмам и освящают их, чтобы все люди имели возможность ощутить на себе действие целебной освящённой воды.

Самый главный атрибут праздника – это святая вода. Воду на Богоявление освящают два раза. Накануне, 18 января, в Крещенский сочельник — Чином Великого освящения воды, который еще называют «Великой агиасмой». И второй раз — в день Богоявления, 19 января, на Божественной литургии. Все верующие знают, что святая вода обладает уникальными свойствами. Например, если окропить ею дом, то можно очистить его от всех злых сил и благословить. Воду используют для купания, умывания. Многие пьют её, чтобы очистить своё тело изнутри и попросить прощения за такой грех как чревоугодие. По традиции, Крещенскую воду хранят год — до следующего праздника Крещения.

В такой православный праздник как Крещение Господне многие верующие отправляются купаться в прорубь. На Руси простые люди называли Богоявление «Водокрещи» или «Иордань». Иордань — прорубь в форме креста или круга, прорубленная в любом водоеме и освященная в день Крещения Господня. После освящения удалые парни и мужики окунались и даже плавали в ледяной воде; считалось, что так можно смыть с себя грехи. Но это лишь народное суеверие. Церковь учит нас, что грехи смываются только покаянием через таинство Исповеди. А купание — это просто традиция. И тут, во-первых, важно понимать, что эта традиция совершенно необязательна для исполнения. Во-вторых, следует помнить о благоговейном отношении к святыне — крещенской воде. То есть, если мы все же решились на купание, то должны делать это разумно (учитывая состояние здоровья) и благоговейно — с молитвой. И, конечно, не заменяя купанием присутствие на праздничном богослужение в храме.

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