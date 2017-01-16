Самолет Почты России совершил первый прямой авиарейс в Новосибирск из Шэньчжэня

Магистральный грузовой самолет Почты России Ту-204С1 (Петр I) совершил первый прямой авиарейс в Новосибирск из китайского города Шэньчжэнь (аэропорт Женьчжоу), доставив 25,6 тонны почтовых отправлений.

Рейс прибыл рано утром 15 января. Вся полученная из Китая почта проходит таможенное оформление и сортировку непосредственно в аэропорту Толмачево, в том числе на недавно установленной здесь автоматизированной сортировочной линии Тошиба с производственной мощностью 200 тысяч почтовых отправлений в сутки.

Напомним, что 30 декабря 2016 года самолет Почты России совершил первый международный авиарейс из Китая, доставив 21 тонну отправлений из Харбина в Екатеринбург.

Использование собственной авиации, в том числе на международных маршрутах, дает Почте России возможность не только оптимизировать расходы по доставке почтовых отправлений, но и обеспечить стабильность перевозок, самостоятельно регулировать логистику и объемы почты на маршрутах, вне зависимости от имеющегося расписания регулярных рейсов других авиаперевозчиков.

Международные рейсы, с учетом оптимизации логистики, будут стыковаться с внутрироссийскими почтовыми направлениями. Например, после прибытия в Новосибирск или Екатеринбург самолет может продолжить рейс по внутренним маршрутам в другие города России или осуществить перегрузку на другой вид транспорта (авто, ж/д). Эта схема позволит также диверсифицировать почтовые потоки по регионам, что позволит ускорить обработку почты и сократить сроки доставки.

«Сегодня более 90% международных входящих почтовых отправлений поступают в Россию из Китая. Открытие международных почтовых авиамаршрутов – это ответ на растущую интенсивность трансграничной торговли», – отметил генеральный директор Почты России Дмитрий Страшнов.

Напомним, что 5 декабря 2016 года из аэропорта Внуково впервые поднялись в воздух два грузовых самолета Ту-204С Почты России. За декабрь 2016 года собственные магистральные самолеты совершили 29 рейсов и перевезли 832 тонны почты и грузов в такие города, как Москва, Харбин, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Норильск, Певек, Анадырь, Хабаровск, Якутск, Красноярск и другие.