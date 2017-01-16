«ОПОРА РОССИИ» бросает вызов предприятиям турсферы Сочи

17 января в 14.00 в конференц-зале отеля «Хайят» Сочинское отделение Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» проводит круглый стол на тему: «Сезон 2017: «Вызовы и перспективы курортной сферы в г. Сочи».

В мероприятии примут участие: руководители Краснодарского краевого отделения «ОПОРЫ РОССИИ» - председатель Даниэль Башмаков и исполнительный директор Елена Крекнина, руководители местных отделений городов и районов края, члены сочинского местного отделения «ОПОРЫ РОССИИ», представители администрации города Сочи, собственники предприятий малого и среднего бизнеса, руководители туристических фирм, объектов показа, экскурсионных фирм, представители банков.

Специальный гость мероприятия - Алексей Кожевников – вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего бизнеса «ОПОРЫ РОССИИ», руководитель комитета по развитию внутреннего и въездного туризма. Он выступит с докладом "Роль малого и среднего бизнеса в развитии внутреннего туризма в России". Модератор круглого стола - генеральный директор санатория «Знание» Дмитрий Богданов.

Вопросы, которые бизнес-сообщество планируется обсудить в ходе работы круглого стола, касаются предстоящего туристического сезона и перспективного развития Сочи. «Предприниматели определят круг наиболее актуальных вопросов в сфере гостеприимства и наметят пути их решения. Между ожиданиями туристов и предложением предприятий города - курорта существует люфт, который мы намерены существенно сократить. Для этого считаем необходимым честно и открыто обсудить проблемы и называть своими именами явления, которые не красят Сочи. Наша задача - сделать город по-настоящему привлекательным местом для отдыха россиян», - сообщает руководитель Сочинского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Максим Жосан.

Краснодарское краевое отделение «ОПОРА РОССИИ» планирует провести в феврале совещание с участием Министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Христофора Константиниди. В рамках круглого стола в Сочи будет сформулирован перечень вопросов для обсуждения и принятия решений на уровне краевого министерства.

По окончании круглого стола запланирован пресс-подход:

Информация: 8 (898) 982 -317-70

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Для справки:

По вопросам участия обращаться к координатору Круглого стола - Валентине Романченко: тел. 8 (988) 185-49-45.

Участие подтвердили: Президент Ассоциации рестораторов г. Сочи А. Нетягина, директор туроператорской компании «Здоровый мир – Сочи» С. Дудукчян, нач. отдела маркетинга санатория «Актер» А. Бальцер, руководитель Ассоциации малых отелей Е. Валеева, руководитель учебного центра в сфере гостеприимства Е. Платонова, шеф-редактор журнала Welcome А. Домина, представители известных гостиничных сетей, туроператорских компаний, экскурсионных фирм и др.