Важная благотворительная миссия Туапсинских приставов

В рождественские каникулы судебные приставы Туапсинского районного отдела Управления ФССП России по Краснодарскому краю совместно с представителями автономной некоммерческой организации «Центр развития современной молодежной культуры и спорта» вновь навестили тяжелобольных пациентов отделения паллиативной помощи и сестринского ухода больницы № 3 в селе Шаумян.

Судебные приставы и молодые активисты привезли своим подопечным сладкие подарки, поздравили с праздником, пообщались. Волонтеры помогли людям хотя бы на полчаса забыть о бесконечных одинаковых буднях. Подарили улыбки и такое бесценное ощущение праздника. Встреча прошла в очень теплой и дружественной обстановке.

– В стенах паллиативного отделения шаумянской больницы день за днем идет борьба с болью за жизнь, – рассказывает заместитель начальника Туапсинского районного отдела судебных приставов Бислан Куадже. – Гости здесь редкость. Потому на лицах пожилых людей выступают слезы. Наша цель – как можно чаще приезжать и навещать их.

Остается добавить, что судебный пристав Степан Кундиров является активистом автономной некоммерческой организации «Центр развития современной молодежной культуры и спорта» и регулярно участвует в разнообразных спортивно-оздоровительных мероприятиях и благотворительных акциях. Месяц назад в Краснодарской филармонии имени Григория Пономаренко ему была вручена награда Краснодарского края «За благотворительность».

Пресс-служба УФССП России по Краснодарскому краю