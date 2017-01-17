В Краснодарском крае вновь проводится конкурс юных талантов - «Хрустальные звёздочки»

Служба судебных приставов Краснодарского края объявляет о начале ежегодного детского конкурса «Хрустальные звездочки». К участию в конкурсе приглашены дети работников ведомства, а также региональных правоохранительных и иных силовых структур и подразделений.

Срок проведения регионального этапа конкурса – с 09.01.2017 по 31.03.2017. Возраст участников конкурса, которые будут разделены на две группы - от 7 до 18 лет, соответственно первая возрастная группа – дети от 7 до 12 лет, вторая – подростки от 13 до 18 лет.

Свои творческие способности ребята смогут проявить в трех номинациях:

- вокал (народное, классическое, эстрадное пение;

- хореография (народный, классический, бальный, современный танец);

- исполнительское мастерство (игра на музыкальных инструментах).

В жюри будут входить заслуженные деятели искусства Кубани, лауреаты всероссийских и международных музыкальных фестивалей, преподаватели-хореографы и т.д.

Победителей конкурса будут определять по таким критериям, как создание сценического образа, техника исполнения, эмоциональность и артистизм, уровень художественного вкуса, оригинальность исполнения и качество музыкального сопровождения. Имена призеров краевого этапа «Хрустальных звездочек» станут известны во второй половине апреля.

- Участие в конкурсе помогает ребятам развивать свои творческие способности и повышать общий культурный уровень, - отмечают в Управлении ФССП России по Краснодарскому краю. - Дети из нашего региона последние годы традиционно входят в число победителей конкурса «Хрустальные звездочки» на общероссийском уровне. Надеемся и в этом году увидеть их имена в списках лауреатов «Хрустальных звездочек» Федеральной службы судебных приставов, а также гостями тематической смены ВДЦ «Орленок», которая пройдет с 10 по 31 августа этого года на базе лагеря «Стремительный».

Пресс-служба УФССП России по Краснодарскому краю