Исполняющим обязанности главы КТТУ назначили главного инженера предприятия

По сообщению пресс-секретаря КТТУ Дмитрия Вохмянина, исполняет обязанности главы предприятия главный инженер Геннадий Фролов. Когда назначат нового руководителя пока неизвестно.
Ранее сообщалось, что директор МУП «КТТУ» Алексей Князев написал заявление об увольнении. Нового руководителя Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления обещали представить в ближайшее время.
Исполняющим обязанности главы КТТУ назначили главного инженера предприятияВторник, 17 января 2017 11:22
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По сообщению пресс-секретаря КТТУ Дмитрия Вохмянина, исполняет обязанности главы предприятия главный инженер Геннадий Фролов. Когда назначат нового руководителя пока неизвестно.
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