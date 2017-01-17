СЮЖЕТ ДНЯ

〉  Адреса бесплатного распространения газеты«Кубань сегодня» 

Исполняющим обязанности главы КТТУ назначили главного инженера предприятия

Вторник, 17 января 2017 11:22
Оцените материал
(0 голосов)

По сообщению пресс-секретаря КТТУ Дмитрия Вохмянина, исполняет обязанности главы предприятия главный инженер Геннадий Фролов. Когда назначат нового руководителя пока неизвестно.
Ранее сообщалось, что директор МУП «КТТУ» Алексей Князев написал заявление об увольнении. Нового руководителя Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления обещали представить в ближайшее время.

Прочитано 137 раз
Ключевые слова

Похожие материалы

Другие материалы в этой категории: « Краснодарский край останется без крещенских морозов Реальные зарплаты в России будут расти »
Наверх

Видео Кубань СЕГОДНЯ

Очередной потоп парализовал центр Кубанской столицы.