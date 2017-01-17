Реальные зарплаты в России будут расти

«Заработная плата, по нашим оценкам, будет увеличиваться. Не только номинальная, но и реальная. По итогам 2017 года мы, скорее всего, увидим рост реальных зарплат, потому что уже с августа наметилась положительная тенденция к их повышению», — рассказал он.

По словам Топилина, этому способствуют президентские указы об увеличении зарплат бюджетникам.

«Безусловно, указы президента по повышению оплаты труда основным категориям работников бюджетной сферы будут выполнены», — заверил глава Минтруда, отметив, что для этого имеются «все необходимые ресурсы» и ведется необходимая работа с региональными властями.

Вместе с тем, по словам Топилина, уровень безработицы в стране не повысится. «Я думаю, что безработица расти не будет, скорее всего, она будет колебаться в рамках показателей 2016 года», — сказал он. По его данным, в России около четырех миллионов безработных, это меньше, чем в 2015 году.

Отвечая на вопрос о повышении пенсионного возраста, министр подчеркнул, что время для этого еще не пришло. Вместе с тем вопрос об индексации пособий работающим пенсионерам пока не обсуждается.