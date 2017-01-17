В Новороссийске сотрудник полиции спас ребенка из пожара

Находясь на рабочем месте, замначальника Новороссийского филиала Краснодарского университета МВД России заметил возгорание в одной из хозяйственных построек. Полковник полиции отправился на место ЧП. В одной из горящих построек он услышал детский голос. Мужчина вошёл в объятое огнём здание и вынес оттуда трёхлетнего мальчика. Пострадавший ребёнок был передан медикам.

Инцидент произошёл в городе Новороссийске в Краснодарском крае.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю, решается вопрос о поощрении сотрудника полиции.