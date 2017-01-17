Легкий способ угона авто на эвакуаторе. Как теперь доверять этой службе?

Один из автомобилей оперативники обнаружили в боксе СТО уже за городом в момент, когда на нём меняли номера кузова.

Житель Краснодара обратился в полицию после того, как на парковке возле жилого дома не обнаружил своего авто. Благодаря камере видеонаблюдения, расположенной во дворе, удалось выяснить, что иномарку Toyota Camry увозит эвакуатор.

Установив владельца транспорта, которым оказался 40-летний житель Краснодарского края, полицейские узнали, что автомобиль был доставлен в автосервис, расположенный в посёлке Северном. Прибывшие на место СТО сотрудники правоохранительных органов обнаружили иномарку в момент, когда на ней меняли металлические планки с номером кузова.

— В ходе проведения оперативно-разыскных 40-летний житель Краснодарского края был задержан в г. Анапе. В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража, совершённая в крупном размере". Санкции данной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет. Задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражей, — рассказала руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю Мария Пирогова.

В настоящий момент известно об одном эпизоде, однако сотрудники правоохранительных органов подозревают, что на самом деле случаев угона может быть больше.