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«Краснодар Водоканал» выполняет производственную программу

Вторник, 17 января 2017 14:27
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«Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») приступил к строительству сетей водоотведения протяженностью 300 метров по ул. Димитрова.

«Данные работы будут выполнены в рамках производственной программы предприятия, - говорит заместитель главного инженера ООО «Краснодар Водоканал» Станислав Гераськов. – Специалисты произведут прокладку трубопровода с увеличением диаметра от 200 до 400 миллиметров, что позволит увеличить его пропускную способность. Вместо изношенных керамических канализационных сетей будут проложены новые пластиковые со сроком эксплуатации не менее 50 лет».

В целях удобств абонентов, замена трубопровода с зоной влияния на территорию, включающую свыше 15 домов и детский сад № 82 по ул. Димитрова, будет произведена без отключения от водоотведения.

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