Почта России внедряет электронные очереди в отделениях

К концу 2016 года Почта России установила 150 систем электронной очереди. В наступившем году по всей России будет установлено еще 1350 электронных очередей.
На Юге страны в течение 2017 года электронная очередь заработает еще в 130 почтовых отделениях.
Массовое внедрение системы электронных очередей в почтовых отделениях стартовало в декабре прошлого года. Оборудование и программное обеспечение устанавливаемых электронных очередей полностью российского производства. В 2016 году Почта России приобрела в лизинг 1,5 тысячи аппаратно-программных комплексов, в следующем году планируется приобрести партию такого же объема.
При выборе и установке систем применяется «смарт подход», то есть для каждого конкретного отделения отбирается комплектация, строго соответствующая его параметрам.
Например, в отделении почтовой связи с 3-4 окнами размещается только центральное табло и аппарат регистратор, а окна нумеруются. Таким образом, не тратятся лишние средства, и появляется возможность оснастить электронными очередями большее количество отделений.
В первую очередь электронными очередями будут оборудованы отделения почтовой связи с
наиболее интенсивным трафиком, имеющим более трех окон приема посетителей. Всего потребность сети Почты России в системах электронной очереди составляет около 5 тысяч аппаратно-программных комплексов.
«Внедрение электронных очередей – только один из элементов изменения формата обслуживания в почтовых отделениях. Новая система сокращает время обслуживания посетителей и дает объективный контроль за результатом работы каждого оператора», - отметила руководитель департамента проектных решений по развитию сети блока по операционному управлению Почты России Алла Бондаренко.
Почта России внедряет электронные очереди в отделенияхСреда, 18 января 2017 11:29
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- Эл. почта
К концу 2016 года Почта России установила 150 систем электронной очереди. В наступившем году по всей России будет установлено еще 1350 электронных очередей.