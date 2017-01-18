Почта России внедряет электронные очереди в отделениях

К концу 2016 года Почта России установила 150 систем электронной очереди. В наступившем году по всей России будет установлено еще 1350 электронных очередей.

На Юге страны в течение 2017 года электронная очередь заработает еще в 130 почтовых отделениях.

Массовое внедрение системы электронных очередей в почтовых отделениях стартовало в декабре прошлого года. Оборудование и программное обеспечение устанавливаемых электронных очередей полностью российского производства. В 2016 году Почта России приобрела в лизинг 1,5 тысячи аппаратно-программных комплексов, в следующем году планируется приобрести партию такого же объема.

При выборе и установке систем применяется «смарт подход», то есть для каждого конкретного отделения отбирается комплектация, строго соответствующая его параметрам.

Например, в отделении почтовой связи с 3-4 окнами размещается только центральное табло и аппарат регистратор, а окна нумеруются. Таким образом, не тратятся лишние средства, и появляется возможность оснастить электронными очередями большее количество отделений.

В первую очередь электронными очередями будут оборудованы отделения почтовой связи с

наиболее интенсивным трафиком, имеющим более трех окон приема посетителей. Всего потребность сети Почты России в системах электронной очереди составляет около 5 тысяч аппаратно-программных комплексов.

«Внедрение электронных очередей – только один из элементов изменения формата обслуживания в почтовых отделениях. Новая система сокращает время обслуживания посетителей и дает объективный контроль за результатом работы каждого оператора», - отметила руководитель департамента проектных решений по развитию сети блока по операционному управлению Почты России Алла Бондаренко.