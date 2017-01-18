«Зеленая» экономика в горах Сочи

Новый экологический проект стартовал в горах Сочи. Крупнейший горнолыжный комплекс олимпийской столицы «Роза Хутор» внедрил систему управления отходами, которая позволяет выделять вторичное сырье из общего потока отходов и направлять его для дальнейшей переработки. «Зеленая» инициатива внесет вклад в городское хозяйство Сочи, сократив объемы мусора, которые попадают на полигон.

- Для Сочи, как, в принципе, и для всех курортных городов, очень важно, чтобы проблема отходов, их вывоза и переработки, решалась эффективно, а экологическая обстановка оставалась благоприятной, - отметил заместитель главы города Сочи Юрий Паламарчук. - Поэтому мы поддерживаем все начинания, направленные на достижение этой цели. Мы призываем и другие курортные комплексы Сочи присоединиться к этой замечательной инициативе.

Наладить систему вторичного использования отходов на курорте оказалось довольно непросто. Сегодня в Сочи работают единицы предпринимателей, готовых заниматься переработкой вторичного сырья.

- На первом этапе реализации проекта по управлению отходами мы взялись за упаковку, которая составляет львиную долю объема всего мусора. На курорте «Роза Хутор» работают 14 отелей разных категорий. Мы предложили их операторам не выбрасывать картон и пластик вместе с остальным мусором, а собирать его на разгрузочных площадках – дебаркадерах. Там упаковка прессуется и передается сборщикам вторсырья. В Сочи из картона научились делать топливные брикеты, пенопласт используют при производстве бетон-полистирольных блоков, - рассказал директор по охране окружающей среды и устойчивому развитию курорта «Роза Хутор» Дмитрий Колосов.

За два месяца на горном курорте собрали более 300 кубических метров картона, их вес составил 7,5 тонн. Учитывая, что 100 килограммов такого сырья на производстве заменяют одно дерево, сотрудникам «Роза Хутор» удалось сохранить уже целую рощу. Заботиться об экологии оказалось экономически выгодно. Сбор картона для переработки позволил горному курорту за два месяца сократить затраты по вывозу мусора на миллион рублей. Вот такая «зеленая» экономика! Примеры ее использования есть и на побережье Сочи.

- Мы уделяем большое внимание сбору вторичного сырья. В месяц мы собираем более тонны картона, который идет на переработку. Недавно провели эксперимент по сбору пластиковой тары. Буквально за два дня в комплексе зданий Российского Международного Олимпийского Университета (РМОУ) было собрано почти восемь килограммов пластика, пригодного для дальнейшей переработки, - поделился исполнительный директор компании «Юниверсити Плаза» Иван Наследников.

Экологический проект в горах Сочи будет продолжаться, снижая объемы вторичного сырья, которое направляется на захоронение. На

повестке дня – поиск решения для переработки пищевых отходов и стекла. Поддержать «зеленую» инициативу вскоре смогут и посетители горного курорта: к лету на «Роза Хутор» планируют установить специальные контейнеры для сбора пластиковых бутылок из-под прохладительных напитков.

Ирина СИЗОВА