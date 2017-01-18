Самовольно возведенный таунхаус демонтирован

Предприимчивый житель Прикубанского округа г. Краснодара решил расширить собственную жилплощадь. Работы шли полным ходом, когда бдительные соседи сообщили об этом в краевую администрацию. Проведенная проверка установила, что документов на вновь возведенный таунхаус гражданин получить не удосужился.

Далее был суд, вынесший решение о сносе незаконно возведенного строения. Исполнительный лист был предъявлен в отдел судебных приставов по Прикубанскому округу г. Краснодара.

В соответствии с Федеральным законом № 229-ФЗ‎ «Об исполнительном производстве» судебный пристав-исполнитель Денис Хресцов предоставил должнику срок для добровольного исполнения решения суда. С первого раза гражданин не внял голосу разума.

Представителю закона пришлось провести длительную и весьма непростую работу. Дипломатично и аккуратно он разъяснил гражданину, что момент борьбы упущен, суд вынес решение, и оно обязательно к исполнению. Вопрос состоит лишь в том, чтобы разобрать постройку самостоятельно, максимально сохранив использованные при ее возведении материалы, либо предоставить дело подрядной организации. В этом случае расходы на снос возрастут буквально в геометрической прогрессии: платить придется за всё, вплоть до вывоза строительного мусора.

И усилия работника Службы принесли свои плоды. Несколько дней назад исполнительное производство было окончено в связи с фактическим исполнением – гражданин самостоятельно демонтировал самострой.

Пресс-служба УФССП России по Краснодарскому краю