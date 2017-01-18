Судебный пристав из Армавира отмечена благодарностью Президента Российской Федерации

Марина Сиренко 35 лет работает в органах юстиции, из них 30 – в органах принудительного исполнения судебных решений. Еще в 1987 году Марина Бабкеновна пришла на должность судебного исполнителя отдела юстиции Краснодарского крайисполкома, и с тех пор не оставляла профессии. С 2004 года она является судебным приставом-исполнителем Армавирского городского отдела Управления ФССП России по Краснодарскому краю.

Огромный опыт, профессиональное мастерство и высокая работоспособность позволяют Марине Сиренко из года в год добиваться высоких показателей в работе. Достаточно отметить, что за два последних года она выполнила все прогнозные показатели, установленные ФССП России, а отдельные перевыполнила более чем в 2 раза. Не последнюю роль в этом сыграло активное взаимодействие с органами исполнительной власти района, а также правоохранительными органами.

За свою многолетнюю службу Марина Сиренко неоднократно занимала первое место в ведомственных конкурсах «Лучший судебный пристав-исполнитель». В её активе целый ряд ведомственных наград. Безусловным венцом среди них стала благодарность Президента Российской Федерации за заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан и многолетнюю добросовестную работу.

Коллектив Управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю поздравляет Марину Бабкеновну и желает ей крепкого здоровья, жизненного оптимизма и, конечно, новых профессиональных достижений на ниве служения Родине.

Пресс-служба УФССП России по Краснодарскому краю