ФСБ напомнила операторам о предстоящих инвестициях

На подготовку к исполнению закона у операторов остается 1,5 года — пакет антитеррористических поправок Ирины Яровой и Виктора Озерова вступит в силу 1 июля 2018 г. По нему операторы связи и интернет-сервисы обязаны полгода хранить телефонные разговоры, текстовые сообщения, изображения, звуки, видеозаписи и другие электронные сообщения пользователей.

Правда, оценки стоимости исполнения закона до сих пор нет, нет и технического задания на создание системы хранения данных. Поэтому непонятно, что бюджетировать, рассуждает сотрудник одного из операторов связи. Вряд ли какой-то оператор заложил исполнение закона в бюджет 2017 г., считает сотрудник другого оператора, а это равносильно тому, что в 2018 г. ничего не будет готово. Бюджет на следующий год обычно формируется в октябре-ноябре, продолжает он. «Цыплят и деньги по осени считают», — соглашается с ним человек из первого оператора.

В конце июня 2016 г. руководители большой четверки операторов связи оценили затраты на исполнение закона в 2,2 трлн руб.