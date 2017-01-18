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В городах и районах Кубани могут появиться Общественные палаты

Среда, 18 января 2017 11:41
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Во всех городах и районах Краснодарского края могут быть созданы муниципальные Общественные палаты. С такой инициативой выступила секретарь региональной Общественной палаты Любовь Попова во время пленарного заседания с членами организации, на котором присутствовал губернатор Вениамин Кондратьев.
«Нам необходимо организовать Общественные палаты в муниципалитетах. Это в значительной степени поспособствует формированию конструктивного диалога между обществом и властью. Это видно по работе уже созданных Общественных палат в Геленджике, Сочи, Новороссийске и Армавире», — приводит слова Поповой пресс-служба администрации Краснодарского края.
Отметим, что Кондратьев поддержал инициативу, так как общественники будут в помощь любому главе.

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