Кубанцы смогут сообщить о незаконных поборах в школах

Платить не заставят. В глобальной сети теперь можно заявить о незаконных поборах в школах региона.

Специальный интернет-опрос появился на сайте регионального министерства образования.

Сдача денег на покупку учебников, ремонтные работы и другие нужды может быть только добровольной. В анкете есть такие пункты: на какие цели собирают энные суммы и нет ли последствий для ребенка, если платить возможности нет. Обязательно сдавать деньги родители школьников должны только на питание.