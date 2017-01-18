СЮЖЕТ ДНЯ

〉  Адреса бесплатного распространения газеты«Кубань сегодня» 

Кубанцы смогут сообщить о незаконных поборах в школах

Среда, 18 января 2017 11:44
Оцените материал
(0 голосов)

Платить не заставят. В глобальной сети теперь можно заявить о незаконных поборах в школах региона.
Специальный интернет-опрос появился на сайте регионального министерства образования.
Сдача денег на покупку учебников, ремонтные работы и другие нужды может быть только добровольной. В анкете есть такие пункты: на какие цели собирают энные суммы и нет ли последствий для ребенка, если платить возможности нет. Обязательно сдавать деньги родители школьников должны только на питание.

Прочитано 139 раз
Ключевые слова

Похожие материалы

Другие материалы в этой категории: « В городах и районах Кубани могут появиться Общественные палаты Частичное прекращение подачи воды в ст. Старотитаровская »
Наверх

Видео Кубань СЕГОДНЯ

Очередной потоп парализовал центр Кубанской столицы.