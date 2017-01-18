Кубанцы смогут сообщить о незаконных поборах в школах

Платить не заставят. В глобальной сети теперь можно заявить о незаконных поборах в школах региона.
Специальный интернет-опрос появился на сайте регионального министерства образования.
Сдача денег на покупку учебников, ремонтные работы и другие нужды может быть только добровольной. В анкете есть такие пункты: на какие цели собирают энные суммы и нет ли последствий для ребенка, если платить возможности нет. Обязательно сдавать деньги родители школьников должны только на питание.
Кубанцы смогут сообщить о незаконных поборах в школахСреда, 18 января 2017 11:44
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Платить не заставят. В глобальной сети теперь можно заявить о незаконных поборах в школах региона.
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