Частичное прекращение подачи воды в ст. Тамань

В связи с аварией на разводящих водопроводных сетях филиала «Таманский групповой водопровод» ООО «Югводоканал» по адресу ст. Тамань Темрюкского района ул. Энгельса, 78 (труба АЦ Д-150 мм, перелом) на время ремонтных работ с 08.00 часов 18 января 2017 года прекращена подача воды потребителям: ул. Революции, ул. Гаражная, ул. Гоголя, ул. Лебедева, ул. Октябрьская, ул. Пролетарская, ул. Таманской Дивизии, ул. Первомайская, частично – ул. К.Маркса, ул. Энгельса.

ООО «Югводоканал» приносит извинения за временные неудобства.