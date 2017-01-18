«Краснодар Водоканал» призывает не засорять канализацию

«Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») продолжает проведение мероприятий по устранению засоров на канализационных сетях города. В ходе работ специалисты выявляют засоры, препятствующие движению стоков по канализационным сетям и коллекторам, и устраняют их.

За минувший год специалисты Водоканала устранили свыше семи тысяч засоров на сетях, причина которых в большинстве случаев — в безответственном отношении отдельных горожан к хозяйственно-бытовой канализации. К сожалению, из-за недопустимых действий некоторых жителей страдают и добропорядочные граждане, соблюдающие все правила пользования системой водоотведения.

«Мы продолжаем призывать жителей Краснодара ответственно относиться к пользованию хозяйственно-бытовой канализацией, - говорит генеральный директор ООО «Краснодар Водоканал» Асабали Закавов, - Водоканал, отвечающий за работу сетей города, вынужден вкладывать сотни тысяч рублей в ликвидацию засоров и ремонт вышедшего из строя оборудования в ущерб модернизации и строительству новых сетей водоотведения. Мы обращаемся ко всем краснодарцам с просьбой внимательно отнестись к данной проблеме и помнить о правилах пользования канализацией, от соблюдения которых зависит бесперебойное функционирование всех систем водоотведения столицы Кубани».

«На сегодняшний день создана специальная бригада по отслеживанию происхождения засоров, - говорит заместитель главного инженера ООО «Краснодар Водоканал» Станислав Гераськов, - При помощи специального приспособления, устанавливаемого в колодцах, специалисты могут выяснить, какие именно отходы являются причиной засоров на сетях. По статистике, большая часть засоров возникает из-за синтетических полотенец, создающих большой спрессованный ком, препятствующий прохождению стоков».

Как выяснилось, большой урон канализационной системе наносит сбрасывание в нее предметов личной гигиены, в частности именно синтетических одноразовых полотенец. При попадании данного материала в канализацию образуются плотные нерастворимые засоры, а разрастание подобных тканевых «пробок» чрезвычайно опасно для функционирования всей системы канализования: от колодца до очистных сооружений.

Необходимо понимать, что неправильная утилизация самых обычных бытовых предметов ежедневного пользования может нанести непоправимый урон таким серьезным техническим объектам, как канализационные насосные станции и очистные сооружения города, бесперебойное функционирование которых позволяет обеспечивать стабильное предоставление горожанам услуги водоотведения.

Специалисты краснодарского водоканала, ежедневно решающие проблему образования засоров, продолжают разработку мероприятий, направленных на бесперебойное функционирование систем водоотведения и надеются на поддержку и понимание жителей города Краснодара в данном вопросе.