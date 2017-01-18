25 лет на благо конкуренции!

В январе 2017 года Управление Федеральной антимонопольной службы по Краснодарскому краю отмечает 25-летие со дня своего основания.

Краснодарское УФАС России является одним из 84 территориальных управлений и 23 января 2017 года отмечает 25 лет со дня образования.

Именно 23 января 1992 года заместителем Председателя ГКАП РСФСР утверждено первое Положение Краснодарского территориального антимонопольного управления. За 25 лет Краснодарским УФАС России пройден период напряженной работы в довольно сложных экономических и организационных условиях, но в то же время заложен фундамент для дальнейшей работы по созданию эффективной рыночной экономики. Первым руководителем управления был назначен Баев Михаил Георгиевич. За время его работы и руководства был создан коллектив грамотных специалистов – профессионалов в области антимонопольного законодательства.

С ноября 2007 года руководителем Управления Федеральной антимонопольной службы по Краснодарскому краю является Дегтярева Руфина Викторовна, работающая в управлении с февраля 1992 года.

В сферу деятельности Краснодарского УФАС России входит контроль за соблюдением и исполнением норм и требований федеральных законов: «О защите конкуренции»; «О рекламе»; «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» и др.

По мере развития экономики страны, институтов гражданского общества совершенствовалось и антимонопольное законодательство.

Так, например, 5 января 2016 года вступил в силу «четвертый антимонопольный пакет». Изменения, внесенные в законодательство, направлены на уточнение порядка рассмотрения дел о нарушении антимонопольного законодательства, расширение института предупреждений и предостережений о прекращении действий, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства, в части недобросовестной конкуренции и другие формы злоупотребления доминирующим положением, а так же на действия органов власти и пр.

Организационная структура управления состоит из 6 отделов: отдел контроля ТЭК и связи, отдел контроля рекламы и недобросовестной конкуренции, отдел контроля госзакупок, отдел контроля органов власти, отдел контроля экономической концентрации, проверок и анализа, финансово-административный отдел. Всего коллектив управления на сегодняшний день насчитывает 46 сотрудников – грамотных специалистов,

знающих свое дело, ответственно выполняющих возложенные на них обязанности.

На протяжении всей своей деятельности Краснодарское УФАС России тесно взаимодействует с органами исполнительной власти и местного самоуправления Краснодарского края, с территориальными структурами федеральных органов исполнительной власти и общественными организациями.

За четверть века работы управлением наработан колоссальный опыт, рассмотрены тысячи дел, в том числе, во время проведения XXII Зимних Олимпийских игр и XI Паралимпийских игр в г. Сочи, среди них были сложные и значимые, которые повлияли на формирование правоприменительной практики антимонопольных органов.

С каждым годом роль и ответственность ФАС России и ее территориальных управлений повышаются. В настоящее, сложное с экономической точки зрения время, работа Федеральной антимонопольной службы и территориальных органов особенно важна и необходима.

В этом году руководством службы и на федеральном уровне дана положительная оценка работе коллектива Краснодарского УФАС России, руководство и сотрудники которого награждены ведомственными наградами, а так же руководитель управления Руфина Дегтярева в соответствии с Указом Президента Российской Федерации награждена Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

На протяжении всей деятельности со дня создания Краснодарского УФАС России менялась структура управления, названия и полномочия антимонопольного органа, но задачи оставались прежними – защита конкуренции, пресечение проявлений монополизма во всех его видах и развитие экономики Кубани.

Краснодарское УФАС России надеется, что в дальнейшем его деятельность будет способствовать повышению конкурентноспособности нашего региона, а так же защите интересов потребителей и участников рынка.

Пресс-служба Краснодарского УФАС России