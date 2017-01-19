Малыш теперь будет жить с мамой

Благодаря работе судебных приставов межрайонного отдела по розыску должников, их имущества и розыску детей и судебных приставов Тбилисского районного отдела Управления ФССП России по Краснодарскому краю малолетний ребёнок был возвращен матери.

В апреле 2016 года в Тбилисском районном отделе судебных приставов УФССП России по Краснодарскому краю было возбуждено исполнительное производство об определении места жительства двухгодовалого Артёма по месту жительства его матери в Кореновском районе.

Однако установить местонахождение ребенка оказалось непросто: отец мальчика предпринял ряд усилий, чтобы спрятать сына от представителей Закона и собственной матери. 4 мая было вынесено постановление о розыске мальчика.

В рамках заведенного разыскного дела судебным приставом-исполнителем, осуществляющим розыск, был проведен целый комплекс мероприятий. Результатом ответов, полученных из государственных структур и ведомств, стало установление возможных мест нахождения не только должника – отца мальчика – но и его ближайших родственников, маршруты перемещения принадлежащих должнику транспортных средств, а также мониторинг посещения ребёнком дошкольных и медицинских учреждений.

Объем и интенсивность работы, проведенной судебными приставами Тбилисского района и межрайонного отдела по розыску должников, их имущества и розыску детей, поистине колоссален. В конце концов, многократные выходы по адресам возможного пребывания ребёнка, опросы соседей, отобрание объяснений у должника и даже привлечение его к административной ответственности, принесли свой результат.

16 января 2017 года от матери ребёнка поступило заявление о прекращении фактическим исполнением исполнительных производств в связи с тем, что Артём находится с ней.



Пресс-служба УФССП России по Краснодарскому краю