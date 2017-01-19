Автобусам без ГЛОНАСС запретят въезд в Сочи и Ростов во время ЧМ-2018

Согласно документу, с 1 июня по 17 июля 2017 года будет запрещен въезд автобусов на территорию Казани, Москвы, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Самары, Санкт-Петербурга, Сочи, с 1 июня по 30 июня 2018 года — въезд в Волгоград, Екатеринбург, Калининград и Саранск.

Исключение составят автобусы, которые осуществляют регулярные перевозки пассажиров по смежным межрегиональным, межмуниципальным и муниципальным маршрутам, и автобусы, оснащенные аппаратурой «ЭРА-ГЛОНАСС». Также запрет не коснется транспортных средств, которые получат разрешение на въезд от уполномоченного территориального органа МВД.