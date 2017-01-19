Наставник для предпринимателя

В Краснодаре начинается набор слушателей, наставников и бизнес-тренеров в программу акселерации ScaleUp. Первый год программы близится к завершению, уже 24 января участники программы подведут ее итоги, а через день в проект придут новые люди. Кто они, и каким будет второй год жизни одного из самых амбициозных проектов России в области бизнес-образования? Об этом мы беседуем с председателем ККО «ОПОРЫ РОССИИ» Даниэлем Башмаковым.

— Правообладатель программы акселерации ScaleUp — Центр Предпринимательства (г. Москва). В регионе проект реализуется Краснодарским краевым отделением «ОПОРЫ РОССИИ». Программа бизнес-развития ScaleUp шла у нас в стране первый год. Для ее создания были отобраны лучшие мировые практики, которые затем были адаптированы к условиям России. Право на ее реализацию получили всего пять городов России, среди них — Краснодар. Мы работали хорошо, и потому нам доверили программу еще на год.

— Кто может зайти в программу, и чему она учит?

— Это программа подготовки действующих владельцев предприятий, нацеленных на быстрый, осмысленный рост своего бизнеса. Мы считаем, что наиболее полезна наша программа для предпринимателей, имеющих свое дело от двух до пяти лет. Предполагается, что они достигли определенных успехов в становлении и остро нуждаются в новых знаниях и навыках для развития и масштабирования. Мы оказываем содействие в росте их бизнеса.

В программе участвуют только собственники бизнеса, и это очень важно. Знания, умения и мышление топ-менеджеров, по сути нанятых работников, существенным образом отличаются от того, что входит в компетенцию владельцев бизнеса. Именно поэтому программа предусматривает обучение особого рода: она рассчитано на предпринимателей. Мы называем их в программе «слушателями». На интерактивных занятиях (семинарах нового типа) они получают углубленные системные знания по основным предпринимательским дисциплинам «Стратегическое планирование», «Маркетинг», «Презентация перед инвестором», «Руководство и лидерство», «Управление денежными потоками», «Управление персоналом», «Финансы для нефинансистов», «Привлечение инвестиций». В этом году в программу добавлены новые темы: «Управление продажами» и «Интернет-маркетинг».

Ведут занятия такие же предприниматели, как и участники проекта, но с большим опытом — как положительным, так и отрицательным. Опыт неудач, мы считаем, очень важен в преподавании предпринимательских дисциплин. Через неудачи проходят все. Хороший бизнес-тренер умеет на собственном примере показать, что можно и нужно критически оценивать негативный опыт, подниматься после падения и использовать ошибки во благо своего развития.

Бизнес-тренеры первого года программы прошли специальную подготовку. В новом году мы делаем небольшой донабор тренерского состава. Те, кого мы ищем, имеют неконсалтинговый бизнес, им нравится делиться знаниями, помноженными на личный опыт. Теоретиков в программе нет — только практики: одни — с хорошими знаниями, готовые ими поделиться, другие — с мотивацией получить эти знания.

Есть в программе еще два важных компонента. Первый — это обмен опытом, то есть общение с экспертами и бизнес-сообществом на мини-конференциях в формате бизнес-завтраков. Участники таких мероприятий коллегиально обсуждают актуальные проблемы бизнеса. Ко всему прочему мероприятия по нетворкингу позволяют завести новые знакомства и получить информацию о вариантах решения проблем «из первых рук» — от действующих предпринимателей. Второй — наставничество, то есть индивидуальная помощь более опытного предпринимателя менее опытному коллеге.

— Наставничество иногда называют менторством. Это одно и тоже?

— Да, «наставник» — это русский аналог иноязычного слова «ментор». У нас в стране старались какое-то время обходиться русским заменителем общепринятого термина, так как выражение «менторский тон» содержит отрицательные коннотации: нравоучительный тон, дидактичный. Однако современное поколение молодых предпринимателей уже почти не замечает неприятной окраски слова. Напротив, для молодых менторство — круто и современно. И мы стали всё чаще использовать это слово.

Наставники или менторы проекта — это предприниматели, зарекомендовавшие себя на региональном рынке, имеющие высокий авторитет в местном бизнес-сообществе. Мы ждем людей, которые создали сильный региональный или федеральный бренд. Это собственники, имеющие многолетний успешный предпринимательский опыт и действующий устойчивый успешный бизнес. Наконец, в силу созданной им структуры, способной управляться без личного участия, у них есть время и готовность добровольно делиться опытом.

Наставник достиг хороших финансовых показателей и не нуждается в средствах от проекта. Это бесплатная добровольная работа, имеющая социальную значимость. Наставник делится своим опытом от души и сердца, от большого желания поделиться своими опытом и знаниями с менее опытными предпринимателями. Он прошел свой путь, набил свои шишки и убежден, что способен помочь начинающим. Неслучайно почти каждый, кто пришел к нам в проект первого года, говорил, что, если бы ему помогал опытный человек во время становления, возможно, он сделал мы меньше ошибок.

И я сам наставник на этом проекте. На своем опыте осознал, как это необычно, ответственно и волнующе — влиять на своего подопечного, помогать ему не прямыми распоряжениями или путем вмешательства в его бизнес, а иными — мягкими, опосредованными способами, включая эмоциональную поддержку. Эксперты программы учат этим методам наставников. Что интересно, программа дала мне так же много, как, полагаю, наставляемому. Я заново взглянул на организацию своей работы и смог в чем-то обновить механизмы, казалось бы, уже отлаженные.

Блок наставничества команды «ОПОРЫ РОССИИ» у нас сопровождает исполнительный директор организации, куратор программы акселерации и программ бизнес-развития «ОПОРЫ РОССИИ» Елена Крекнина. Она поделилась мнениями моих коллег-наставников о программе.

«Этот проект на самом деле удивительная вещь. В современном мире очень сложно получить совет и помощь успешных людей. А ведь это самое лучшее и ценное, когда делится опытом практик, а не теоретик, особенно для начинающих предпринимателей.

Самые главные качества для наставников — это, на мой взгляд, желание делиться опытом и желание помогать людям. Тогда появится и время, и результат. Умение подарить веру в себя, в поставленные цели и мечты и воодушевить действовать! Лично я живу по принципу: отдавай, чтобы получать! Именно поэтому и приняла участие в проекте. Спасибо, что дали мне такую возможность»,— говорит о проекте наставник Олеся Московцева.

«Участие в проекте для наставников, на мой взгляд, очень интересно с точки зрения саморазвития, встреч с интересными молодыми ребятами, у которых горят глаза и много интересных идей,— их энергией сам заряжаешься. У моего подопечного есть чему поучиться с точки зрения логистики, он молодец, старается ко всему системно подходить и всё просчитывает, с ним приятно работать»,— делится впечатлениями о работе в качестве наставника Игорь Бондаренко.

«О наставничестве: дало возможность передать накопленный разносторонний опыт, корректно влиять на развитие подопечного, получать удовольствие от обратной связи и, как следствие, результата, также обучая, повторяешь для себя»,— считает наставник Владимир Вяткин.

Результаты работы первого года выражены в фактах и цифра, свидетельствующих о росте бизнеса участников программы, но есть и достижения другого порядка. Так, один из наставляемых решил, что ему всё же необходимо получить высшее образование. Еще один наставник сообщил о своем наставляемом: «У нас есть результаты — он женился! Теперь ему есть за кого отвечать и зарабатывать, а это круто мотивирует. И к этому тоже привела программа!»

Если кто-то считает, что созрел для передачи опыта молодым, звоните нам — мы с удовольствием пригласим вас в команду наставников. Мы ждем также в программу слушателей-предпринимателей, желающих развивать свой бизнес. В этом году программу будут сопровождать руководители проектов программы ScaleUp Алина Лубардич и Виталий Туманов. Они ответят на все вопросы по телефонам: 8 (999) 639-26-43 и 8 (989) 823-17-70.

Мы приглашаем всех желающих также принять участие в наших мероприятиях по наставничеству: на круглом столе 26.01.2017 г., в 11:00, на ул. Ставропольской, 5 (конференц-зал ККО «ОПОРА РОССИИ»), и на дискуссии о том, зачем современному человеку опыт старших, 02.02.2017 г., в 11:00 (г. Краснодар ул. им. Орджоникидзе, дом №46/ул. Красноармейская, дом №32, 11-й этаж, конференц-зал банка «Кубань Кредит»).

Беседу вела Варвара ЛЕТОВА