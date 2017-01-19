Борьба за законные права станичников продолжается

Наша газета уже не раз обращалась к обстоятельствам, ставшим причиной длительных судебных разбирательств и уголовных расследований, в которые были вынужденно втянуты более полутысячи жителей станицы Нововеличковской Динского района Краснодара и градообразующее предприятие станицы СПК «Колос». Ведь иначе они никак не могут защитить свои права, которые были нарушены лицами, отобравшими у сельчан самое главное и, можно сказать, чуть ли не последнее, что у них было.

Речь идет о вопиющем нарушении прав тех жителей станицы Нововеличковской, кто работал раньше в колхозе «Путь к коммунизму», преобразованном затем в АОЗТ «Колос» (стало в последующем СПК, а ныне является акционерным обществом). В 90-х годах они получили земельные доли и свидетельства на их право собственности (и неважно, что кто-то получил эти паи затем от своих дедушек и бабушек, родителей по наследству). Большинство людей передали землю в аренду «Колосу» — правопреемнику колхоза, предприятию, на котором держалась станица, ее нормальная жизнь. Имея в аренде значительные земельные массивы, СПК «Колос» много лет исполнял роль градообразующего предприятия. В свое время на его балансе находились, к примеру, три детских сада, СПК снабжал население Нововеличковской своей продукцией. Около 30 процентов бюджета Нововеличковского сельского поселения составляли доходы, поступающие именно от «Колоса». При этом СПК содержал за свой счет Дом культуры и пожарную часть, многие другие объекты социальной инфраструктуры. И тем разительней контраст с сегодняшним днем: заместитель руководителя «Колоса» Петр Стародуб не раз признавался в СМИ, что предприятие, уже три года находящееся в состоянии перманентной войны с рейдерами, оказалось в последнее время на грани выживания.

Земельные рейдерские схемы многогранны, но их социальная составляющая еще многогранней и печальней, так как бьет по самому святому — по жизненному укладу людей, по их корням. Простым труженикам противостоят не просто захватчики, с которыми можно встретиться лицом к лицу,— им противостоят проворные юристы, пользующиеся покровительством в органах власти.

Поэтому одним из первых сильнейших ударов, фактически подкосивших «Колос», стало признание в краевом суде ничтожными результатов большого общего собрания собственников земельных долей, проведенного в 2009 году, на котором лично присутствовали боле 500 собственников земельных долей (о признании незаконными выделов земли). Заинтересованные лица, которых в СПК «Колос» открыто называют рейдерами и «бандеровцами», взяли доверенность от одного из пайщиков — Н. Н. Пивовара и подали от его имени в 2013 году иск в суд, требуя признать недействительным решения собрания 2009 года о землеустройстве общедолевой земли, только по той причине, что пайщик Н. Н. Пивовар якобы не был уведомлен о собрании и поэтому на нем не присутствовал, а значит, вроде бы как не имел возможности осуществить свое волеизъявление. Как потом установят правоохранительные органы, а также и Динской районный суд, рассматривавший иск, законный представитель Н. Н. Пивовара был на том собрании, а сам Н. Н. Пивовар все эти годы благополучно получал арендную плату и никаких претензий ни к кому не имел. Как считает известный московский адвокат Шота Горгадзе, доказательства, приведенные представителями Н. Н. Пивовара в апелляционной инстанции краевого суда, были недопустимыми. Результатом обмана суда и стало неправосудное решение, нарушившее права собственников земли, которые выделили свои паи в самостоятельные кадастровые массивы, после чего передали землю в аренду СПК «Колос» (а ведь Динской районный суд, досконально разобравшись в деле, отказал в удовлетворении иска представителю Пивовара).

Итогом этого судебного решения стало соединение ранее выделенных земельных участков в единый массив площадью 4808 га, собственниками которого являлись более 600 человек.

Не вдаваясь во все хитросплетения судебных тяжб, стоит остановиться лишь на элементарном отношении одного человека — Н. Н. Пивовара к интересам, а зачастую и судьбам таких же, как и он, людей — собственников земельных долей, коими являлись остальные более 600 собственников этого массива. Ведь на протяжении всех судебных процессов Н. Н. Пивовар не пожелал встретиться лицом к лицу с теми, к кому он имел претензии по собранию и выделам. Не пожелал, а возможно, побоялся взглянуть в глаза тех, кто зачастую годился ему в отцы и матери, в глаза тех, кто своей кровью и жизнью отстоял в Великую Отечественную право таких, как он, получить по наследству земельную долю. Частицу русской земли, политой кровью и потом ветеранов, которые, не покорившись фашистам в 1941—1945 годы, не сдались и сейчас, а продолжают, несмотря на возраст и болезни, активно участвовать в судебных заседаниях.

Представители СПК «Колос» и участники общедолевой собственности считают, что после того, как Краснодарским краевым судом было признано общее собрание собственников земельных долей незаконным и тем самым был аннулирован договор аренды земли с СПК «Колос» сроком на пять лет, инициаторы судебных процессов ОАО «Воронцовское», уже не стесняясь, приступили ко второй фазе запланированных действий.

ОАО «Воронцовское» выступило на сей раз открыто: его представители от того же Н. Н. Пивовара инициировали проведение собрания участников общедолевой собственности с вопросом о передаче земли в аренду новому арендатору, то есть самому ОАО «Воронцовское». Двадцать пятого октября 2013 года администрация Нововеличковского сельского поселения провела такое собрание, но неожиданно прибывшие делегаты от пайщиков отказали в аренде ОАО «Воронцовское».

Новое собрание с этой же повесткой дня администрация Нововеличковского сельского поселения проводит сразу через несколько дней после неудачного собрания — 1 ноября 2013 года, но проводит уже так, что голосование прошло в пользу ОАО «Воронцовское». При этом, имея необъяснимое желание угодить представителям ОАО «Воронцовское», представители местной администрации грубо нарушили требования Федерального закона от 24 июля 2002 года №101 «Об обороте земель сельхозназначения», начиная от публикации в СМИ уведомления о собрании, регистрации участников и завершая процессом ведения самого собрания. Как рассказывают очевидцы, основная хитрость заключалась в том, что представитель администрации С. Н. Петров просто не стал регистрировать тех лиц, позиция которых была не в пользу ОАО «Воронцовское», для этого он внес в список участников собрания не 600 собственников, а всего 122 человека, из которых допустил на собрание 34 человека. Когда собственники стали возмущаться и требовать от представителя власти составления полных списков и допуска на собрание всех законных собственников, С. Н. Петров заявил, что регистрация закончилась.

Опять же, отступая от юридически значимых фактов, необходимо задуматься о мотивах представителей местной администрации с человеческой точки зрения, рассматривая данный вопрос в житейской плоскости и не используя юридическую казуистику. Неужели работники администрации, нарушавшие закон и права собственников, не допуская их на собрание, не понимали, что они лишают не только собственников конституционного права распоряжаться своей землей, но и Нововеличковское поселение большого куска доходной части бюджетного пирога. И если отбросить интересы собственников земельных долей, а оставить лишь меркантильные, то возникает вопрос: а из каких средств, уважаемые работники администрации, вы были намерены получать свою зарплату, когда градообразующее предприятие лишалось

средства производства — земли? Неужели этим работникам было невдомек, что те, кого они не пустили на собрание, своими налогами содержат их семьи, кормят и одевают их детей, дают их детям образование и прочие блага жизни. Неужели эти работники превратились в орудие чьей-то воли, винтиком в машине по отъему земли? Или мощь административного ресурса способна стереть с лица земли обычного человека? А как, с какими глазами ходить по станице? Ведь «заказчик» с людьми не встречается лицом к лицу, не смотрит в глаза односельчанам, не слышит в спину проклятий.

Не ожидая такого поведения от представителя власти, собственники обратились к главе администрации Нововеличковского сельского поселения Г. Н. Чернышу — непосредственному руководителю С. Н. Петрова, который по совету органов полиции, дежуривших на собрании, объявил собрание несостоявшимся и прекратил собрание, о чем при сотрудниках полиции выдал справку с гербовой печатью.

Пока глава администрации и сотрудники полиции прекращали проведение собрания, всё же оказались заполнены 24 бюллетеня, в которых были проставлены галочки за аренду в пользу ОАО «Воронцовское», составлен протокол собрания как якобы состоявшегося, в котором указано, что прибыли на собрание 34 собственника, из которых за аренду проголосовали 23 человека, против нет, воздержавшихся нет. Вот и всё!

В тот же день, пока собственники расходились из администрации Нововеличковского сельского поселения, уверенные в том, что власть прекратила собрание, директор ОАО «Воронцовское» Матюша в окошке Динского отдела Росреестра по Краснодарскому краю подписал договор аренды земельного участка на 15 лет с ОАО «Воронцовское», после чего всего за два рабочих дня договор аренды был зарегистрирован.

При государственной регистрации был полностью проигнорирован тот факт, что участниками собрания значились только 122 собственника, владевшие всего 370 га земли, а не 600 человек, что 122 собственника не могли решать судьбу всего земельного массива, площадь которого составляла 4808 га и еще тот факт, что в системах учета органов Росреестра (ЕГРП и ГКН) имелись серьезные разночтения: по данным ЕГРП площадь участка значилась как 4808 га, а по данным ГКН — всего 370 га.

При таких обстоятельствах государственная регистрация не должна была быть проведена, но она была проведена в самые рекордные сроки — за два рабочих дня!

Примечательно, что опять же в Динском районном суде собрание о передаче земли в аренду ОАО «Воронцовское» было признано незаконным, как бы суд ни убеждал в обратном С. Н. Петров и Ю. С. Фролов (представитель Н. Н. Пивовара), но в апелляционной инстанции неожиданно упомянутое собрание от 01.11.2013 г. признано законным.

Вышеуказанные обстоятельства в настоящее время и являются аспектом изучения Президиумом Краснодарского краевого суда, который вновь не смог вынести решения и на очередное заседание потребовал прибыть представителей Нововеличковского сельского поселения, чтобы лично допросить этих свидетелей.

СПК «Колос» и участники общедолевой собственности считают, что администрация не просто нарушила нормы федерального закона — отдельные ее представители сознательно действовали в пользу оппонентов.

Так это или не так, разберется в итоге следствие: сейчас идет доследственная проверка по заявлению СПК «Колос» и его юристов, но хочется обратить внимание на то, что законодатель наделил именно органы местной власти правом готовить проведение собраний участников общедолевой собственности. Именно местная администрация должна была скрупулезно и ответственно вести подготовку к собранию и обеспечивать его законное и объективное проведение. Но на деле всё было отдано на откуп непонятно кому. Власть, наделенная полномочиями, должна неукоснительно соблюдать закон, нейтралитет и независимость, но в силу либо своего непрофессионализма, незнания норм права, либо иных более отягчающих обстоятельств заварила такую кашу, которую до сих пор приходится, как говорится, расхлебывать бедным станичникам.

О чем думал представитель Нововеличковского сельского поселения С. Н. Петров, составляя протокол собрания как якобы состоявшегося? Думал ли он о том, что грубо нарушает закон? Или думал он о том, что ставит крест на станице, разрушая тот быт, который создавался десятилетиями? Приходило ли ему в голову, как будут думать о нем ветераны Великой Отечественной войны, интересы которых как собственников он грубо нарушает?

Вот выдержка из обращения ветеранов в Общественную палату Российской Федерации: «В конце 2013 года через сфабрикованные местной администрацией собрания пайщиков, незаконные и сфабрикованные судебные решения Краснодарского краевого суда у нас отняли всю землю, принадлежащую нам на праве собственности, передав ее в долгосрочную аренду ОАО «Воронцовское». Но этого рейдерам показалось мало: 22 июня 2014 года, в очередную годовщину вероломного нападения фашистов на нашу Родину, на наших полях, как и в далеком 1942 году, когда наша станица была оккупирована фашистами, снова появились захватчики, но уже не немцы, а современные рейдеры, которые под прикрытием автоматчиков, одетых в черную форму, в масках, вероломно вторглись на наши поля, которые всю жизнь обрабатывали наши деды и бабушки, отцы и мамы и мы, пенсионеры».

Да, страшное время пришлось пережить работникам «Колоса» летом 2014 года, когда на засеянные ими поля при поддержке приставов зашли незваные гости и на корню скосили весь урожай на 150 миллионов рублей, который увезли в неизвестном направлении.

Нечем стало кормить коров, и пришлось вырезать молочное стадо в 1500 голов, да и люди, оставшиеся без арендной платы за свою земельную долю, вынуждены были избавляться по той же причине от имеющегося в личном подсобном хозяйстве скота.

У сельчан опустились руки и практически пропала всякая надежда на справедливость, ведь это всё проходило не в лихие девяностые, а в настоящее время, уже при сильной власти, судах и прокуратуре. Люди, а среди и них оставшиеся в живых ветераны Великой Отечественной войны, законно посчитали себя просто обманутыми, и кем — представителями власти, теми, кому законом было поручено отстаивать права людей! С ними так безбожно поступили свои же — соотечественники! И самое обидное, что некоторые из них так и не дожили до момента восстановления правды и закона.

СПК «Колос» и участники общедолевой собственности, несмотря ни на что, убеждены: Президиум Краснодарского краевого суда во главе с А. Д. Черновым сможет разобраться в этой нехитрой афере, которую провели их процессуальные противники, введя в заблуждение суд апелляционной инстанции. На сегодняшний момент уже известно, что заседание Президиума Краснодарского краевого суда перенесено на 1 февраля.

К проблеме СПК «Колос» и собственников подключились и члены Общественной палаты РФ. По поручению руководства с людьми встретился член Общественной палаты Шипулин — он по результатам встречи направил информацию на имя председателя Следственного комитета А. И. Бастрыкина, который поручил Следственному комитету края провести проверку.

Свой комментарий по проблеме СПК «Колос» и участников общедолевой собственности дал московский адвокат Шота Горгадзе, который защищает интересы кубанцев в суде:

— Уже давно это дело перестало быть банальным земельным спором. Оно стало социально значимым: к нему приковано внимание общественности, им интересуются и представители правоохранительных органов, которые призваны проверять соблюдение законности и гарантировать ее восстановление. Делегаты от предприятия «Колос» побывали в прошлом году в Москве — они обратились к руководству Общественной

палаты, Верховного Суда РФ, к председателю и депутатам Госдумы с призывом о помощи. Я лично обратился в Следственный комитет РФ — мной передана на личном приеме вся доказательная база о фальсификации доказательств по гражданским делам, о которых мы ведем речь. Сейчас рассматривается вопрос о возбуждении ряда уголовных дел в отношении лиц, которые к этому причастны.

Но самое важное для меня, чтобы законные права крестьян АО «Колос» были восстановлены. Разбирательство приняло все-таки затяжной характер. Тем не менее мы как верили, так и продолжаем верить в справедливость, принципиальность и профессионализм судей Краснодарского края. Надеемся и рассчитываем, что суд скрупулезно разберется во всём и примет обоснованное и законное решение.

Лицом к проблеме СПК «Колос» повернулась и администрация Краснодарского края. Во всяком случае на недавней пресс-конференции, состоявшейся 12 января, вице-губернатор Андрей Коробка, отвечая на вопрос о ситуации с рейдерскими захватами в регионе, прокомментировал и земельный конфликт, в который втянут «Колос».

— Рабочая группа, в которую вошли представители местных силовых ведомств, знающие ситуацию изнутри, занимается этим вопросом. Пайщики являются собственниками земли, что согласно Конституции России обеспечивает им право распоряжаться ею по собственному усмотрению,— подчеркнул вице-губернатор.

Однозначное нет рейдерству заявил Андрей Коробка. Будем надеяться, что это будет именно так и что сама местная администрация и суды не будут порождать те проблемы, с которыми сейчас приходится разбираться председателю Краснодарского краевого суда и членам Общественной палаты РФ.

Марина ВЕТРОВА