«Краснодар Водоканал» меняет сети в Карасунском округе

Специалисты «Росоводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») приступили к работами по замене водопровода на ул. Таганрогской, что позволит улучшить качество воды и нормализовать в целом водоснабжение многоквартирного жилого дома по адресу: Таганрогская, 22/1.

В целях улучшения качества воды, специалистами предприятия будет проведена замена старого водопровода диаметром 100 мм протяженностью 25 м на новый пластиковый, а также заменена запорная арматура для дальнейшего более качественного обслуживания внутридомовых сетей водопровода.

«В течение двух дней специалисты ООО «Краснодар Водоканал» выполнят работы по прокладке сетей и переключению на новую сеть, - говорит заместитель главного инженера ООО «Краснодар Водоканал» Станислав Гераськов, - В целях сохранения благоустройства придомовой территории, работы будут проведены закрытым способом, бестраншейным методом протяжки новой пластиковой трубы меньшего диаметра внутри изношенной стальной».

Для работ специалистами используется вся необходимая спецтехника: илосос, экскаватор, автомобиль РВМ, поливомоечная машина.