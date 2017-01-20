В Ленинградском районе по факту гибели женщины и ребенка в результате пожара проводится проверка

В правоохранительные органы Ленинградского района вечером 19 января 2017 года поступило сообщение о возгорании домовладения в станице Крыловской. При тушении пожара были обнаружены тела 45-летней женщины и ее 3-летнего ребенка. По данному факту Ленинградским межрайонным следственным отделом СКР по краю проводится доследственная проверка.

Установлено, что в домовладении проживала женщина вместе с сожителем и ребенком. Со слов мужчины, проснувшись, он обнаружил, что горит диван, в связи с чем разбудил сожительницу и сообщил о возгорании, а сам выбежал за водой, но войти во внутрь не смог ввиду распространения пламени. Тогда он стал звать на помощь и разбивать окна. Очевидцы вызвали сотрудников пожарной службы, которые по прибытию локализовали возгорание. По имеющейся информации в указанный день оба сожителя употребляли спиртное.

В ходе осмотра места происшествия следствием получены данные, что возможной причиной возникновения пожара могло явиться нарушение техники эксплуатации печи. По предварительным полученным сведениям причиной смерти погибших явилось отравление угарным газом.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего события. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.